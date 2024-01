Focos de incêndio atingem pontos turísticos da Chapada Diamantina | A TARDE

Dois grandes focos de incêndios florestais atingem a região da Chapada Diamantina desde a madrugada deste sábado, 30. As chamas foram registradas, principalmente, no município de Palmeiras.

De acordo com o brigadista voluntário Adson Leite, um foco está localizado no Vale do Capão, próximo à trilha para a Cachoeira da Fumaça, no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Já o outro ponto de incêndio é na trilha para a Cachoeira da Purificação, na mesma região.

"A gente acredita que são incêndios criminosos, porque eles são recorrentes nessas datas de grande movimentação turística. Quem apaga o fogo, principalmente, são as brigadas voluntárias formadas pelos guias. A galera sabe que os guias são muito ocupados com a demanda dos turistas, então o fogo acontece com mais facilidade", explicou Adson ao Portal A TARDE.

A reportagem entrou em contato com o ICMBIO e o Corpo de Bombeiros, mas ainda não obteve retorno.

Em carta enviada ao Portal A TARDE, os moradores do Vale do Capão denunciam o descaso das autoridades competentes e solicitam a ajuda do governo estadual e federal. Confira um trecho:



Este grupo se originou de um movimento social, criado como uma forma de amenizar as consequências desastrosas, acerca do descaso das autoridades, no combate a reincidentes focos de incêndios florestais no Parque Nacional da Chapada Diamantina (PARNA-CD) e seu entorno.

Devida a omissão, especialmente, da Prefeitura e de outras autoridades competentes, criou-se Brigadas voluntárias, cuja estrutura depende da contribuição dos moradores da Região, onde o corpo de combatentes são os guias locais, os quais disponibilizam parte da sua jornada de trabalho para enfrentar os incêndios persistentes, recorrentes em épocas de grande movimentação na localidade.

Solicitamos às autoridades competentes, inclusive e especialmente, do Governo estadual e federal, um planejamento detalhado de combate aos focos de incêndios pontuais e constantes, que se dão em datas específicas, o que nos leva a crer em queimadas criminosas, dada a impossibilidade das regiões afetadas sofrerem combustão espontânea, cabendo, inclusive, uma investigação federal. Esse aspecto, já foi alvo de denúncias pelo Ministério Público em outras oportunidades, em que os autores foram identificados e penalizados.