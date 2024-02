Folião filma políticos sendo agredidos por policiais; um foi detido | A TARDE

O Carnaval de Maragogipe, no Recôncavo baiano, foi marcado por denúncia de agressão, troca de acusações, pessoas hospitalizadas e levada para a delegacia. A confusão teve início na noite de segunda-feira, 12, após a ex-prefeita da cidade, Vera da Saúde, o companheiro e ex-vereador, Luizinho, e o filho terem sido vítimas de agressão partida de policiais militares que faziam a segurança da festa.

O registro da ação foi flagrada por foliões. No vídeo [abaixo] é possível ver os policiais militares partindo pra cima do grupo que está na calçada. A ex-prefeita, de camisa branca, é atingida por um golpe na cabeça e empurrada. O ex-vereador está caído no chão e sendo atingido por outro policial. O filho do casal também recebeu golpes de cassetete e tenta correr.

Ele teve um corte profundo na cabeça e fratura exposta em uma das mãos. O jovem recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde da cidade e, em função da gravidade dos ferimentos, terminou sendo transferido para a emergência de um hospital em Feira de Santana. Outro vídeo mostra o ex-vereador sendo detido pelos policiais militares e conduzido para a delegacia da cidade. Ele terminou sendo liberado.

Nas redes sociais, a ex-prefeita fez um desabafo e diz que a ordem para as agressões teriam partido do atual prefeito de Maragogipe, Valnicio Armede, que é sobrinho de Luizinho. "Nós não estávamos no meio da festa brigando com ninguém. Estávamos no passeio da praça. Só entre família. Foi quando o prefeito se dirigiu, no ato de covardia, que agrediu o meu filho. O irmão dele, Valnei, me deu um chute e os dois policiais, que são seguranças do prefeito, agrediu o vereador Luizinho", disse Vera da Saúde.

Em entrevista para uma rádio local, o prefeito negou as acusações. "Fiquei indignado por ter levado a fama que mandou a Polícia Militar agredir. A nossa gestão prega por muita segurança e paz. Infelizmente usam desses fatos para fazer politicagem, onde a gente trabalha com respeito com toda a população".



Ainda de acordo com o prefeito, essa teria sido a única ocorrência de violência no Carnaval e teria sido motivada pelo comportamento da família da ex-prefeita. "Eles estavam procurando 'molecagem', procurando desarmonia com a nossa população maragogipana e foi assim que acabaram terminando uma vaia e quando a Polícia Militar conteve eles e levaram, a população aplaudiu", disse o prefeito.

Por meio de nota a Polícia Miliar informou que o ex-vereador foi conduzido após se envolver em uma confusão e cometer o crime de desacato:

"Policiais militares da 27ª CIPM, empregados no carnaval de Maragogipe, conduziram um homem por vias de fato, desacato e resistência na noite de segunda-feira. O indivíduo foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil que atende à região para o registro da ocorrência. Com relação a conduta dos policiais militares mostrada nas imagens será apurada pela Corregedoria".

A ex-prefeita disse que todos sofreram violência policial e vai pedir proteção para o Governo do Estado. "Nós estamos fora de perigo. Meu filho já teve alta. O vereador teve muito espancamento no pescoço, cabeça, nos braços, escoriações, mas está fora de perigo. E eu também tive muito espancamento por parte da Polícia Militar. Eu tenho certeza que o secretário de segurança vai fazer algo pela segurança de Maragogipe. Eu me refiro a nossa família", concluiu.

Confira as imagens da ação policial:





Confira o relato da ex-prefeita:





Confira o relato do prefeito: