Foragido da Bahia por estupro de vulnerável é preso em Três Corações | A TARDE

Um homem de 40 anos foi preso na manhã de segunda-feira, 29, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no km 758 da BR 381, em Três Corações, em Minas Gerais. O suspeito tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do estado da Bahia pela prática do crime de estupro de vulnerável, em desfavor do passageiro.

De acordo com a PRF, ao efetuarem a identificação dos ocupantes do veículo, os policiais constataram a existência de um Mandado. Após isso, o homem foi encaminhado para Depol de Três Corações para os procedimentos legais.