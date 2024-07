22/06/2024 às 13:52 - há XX semanas | Autor: Da Redação PRISÃO Foragido da Justiça é localizado pelo Reconhecimento Facial em Jequié Somente em 2024, foram 397 prisões realizadas com o auxílio do sistema

Com a prisão, a tecnologia atingiu a marca de 1.650 foragidos localizados. Somente em 2024, foram 397 prisões realizadas com o auxílio do sistema - Foto: Rafael Rodrigues / ASCOM SSP

Um homem com mandado de prisão pelo crime de receptação foi preso na noite de sexta-feira, 21, ao tentar entrar no espaço da festa de São João, em Jequié. O foragido foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, que está instalado nos Portais de Abordagem. Equipes do 19° BPM realizaram a captura do procurado, após acionamento do Centro Integrado de Comunicações (CICOM) de Jequié. Com a prisão, a tecnologia atingiu a marca de 1.650 foragidos localizados. Somente em 2024, foram 397 prisões realizadas com o auxílio do sistema. Operação São João Durante os festejos juninos, a SSP utiliza 104 câmeras de Reconhecimento Facial, tecnologia que auxilia na captura de foragidos da Justiça. Ao todo, são 454 câmeras posicionadas nos acessos das cidades e nos locais dos eventos, além de equipamentos instalados nos Portais de Abordagem. Todas as ferramentes contam com o auxílio das Plataformas de Observação Elevada (POE).

