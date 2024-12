Foragido de Goiás é preso em operação na Bahia após exibir fuzil

Homem tem uma vasta ficha criminal - Foto: Divulgação PM

Um homem foragido de Goiás foi preso com um fuzil nesta terça-feira, 18, durante uma operação policial, na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi localizado após ostentar a arma de grosso calibre nas redes sociais.

A ação aconteceu teve o objetivo de cumprir o mandado de prisão do foragido, que, conforme a PM, tem uma vasta ficha criminal. Os crimes, no entanto, não foram divulgados. A esposa dele também foi detida, só que em flagrante.

O homem foi abordado pelos policiais na rua e confirmou que estava foragido. Ele levou os agentes até o apartamento onde morava com a mulher, no centro da cidade. No local, além do fuzil, foram encontrados um carregador, munições e drogas.

Em seguida, os policiais militares seguiram para outro bairro, onde um homem, que seria do mesmo grupo criminoso, guardava mais drogas e munições. Ao perceber a aproximação da polícia, o homem fugiu.

Na casa foram achados um colete balístico e um carregador de fuzil, com munições, além de uma balança de precisão. O material e os dois presos no imóvel anterior foram levados para a 9ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), onde o caso foi registrado.