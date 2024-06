Foragido é encontrado em Candeias com auxílio do Reconhecimento Facial | A TARDE

Um suspeito de 42 anos foragido da Justiça foi encontrado com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. O procurado pelo crime de homicídio foi localizado na cidade de Candeias, na manhã deste sábado,1.

O homem, que é de Salvador, está sendo procurado desde maio deste ano, o criminoso passava por um dos pontos monitorados pela ferramenta, quando o alerta foi repassado para as equipes de prontidão no Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP.

Agentes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias) foram informados da presença do criminoso e rapidamente o identificaram. Após confirmação dos documentos de identidade, o homem foi levado até a Coordenação de Polícia do Interestadual (Polinter).

Na unidade, o mandado expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Muritiba foi cumprido. O homem passou por exames periciais e segue à disposição da Justiça.

