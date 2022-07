Foragido é preso após reconhecimento facial em Alagoinhas

Mais um foragido da justiça foi preso com auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública. Desta vez em Alagoinhas. A tecnologia se encontra em fase de testes no interior. O assaltante com mandado de prisão foi localizado na manhã desta quinta-feira, 7.



Após a câmera da SSP gerar um alerta de pouco mais de 90% de semelhança, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou equipes do motopatrulhamento do 4° Batalhão da Polícia Militar. O homem foi encontrado e, após confirmação inicial da documentação, conduzido até a Delegacia de Alagoinhas. Na unidade foi realizada a identificação humana e o cumprimento do mandado expedido pela 1a Vara Criminal de Alagoinhas. Após exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o homem segue para o sistema prisional.