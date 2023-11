Foragido por estupro em Goiás é preso no interior da Bahia | A TARDE

Um homem, foragido da justiça de Goiás, pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso no final da manhã desta quinta-feira, 23, no município de Formosa do Rio Preto, na região oeste do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, militares participavam da Operação Força Total, quando receberam a denúncia de que um homem, que já havia sido preso em junho deste ano por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, estaria com um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça de Goiás, por estupro de vulnerável.

De posse do referido mandado, as guarnições da unidade iniciaram as buscas e encontraram o indivíduo no bairro Morada Nova, onde ele recebeu voz de prisão.

O homem foi detido e conduzido à delegacia de Formosa do Rio Preto, onde as providências cabíveis foram adotadas.