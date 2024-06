Força Total apreende 330 kg de maconha e detém 30 pessoas na Bahia | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia intensificou suas ações em preparação para os festejos juninos em toda a Bahia. Durante a 26ª edição da Operação Força Total, realizada em todos os 417 municípios baianos, houve a apreensão de 14 armas de fogo e a prisão de 30 pessoas.

"Com a proximidade das festividades juninas, nosso objetivo é garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos", afirmou o coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da PMBA. "Estamos trabalhando incansavelmente para assegurar que baianos e visitantes possam desfrutar dos festejos com tranquilidade".

No município de Teofilândia, equipes 16º BPM, com o apoio da Polícia Civil, apreenderam cerca de 330kg de maconha, na manhã de quarta-feira, 5. A droga estava em um carro com placa clonada em um posto de gasolina situado na BR-116, zona urbana do município. Três suspeitos foram detidos. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.

Já em Senhor do Bonfim, policiais militares do 6º BPM apreenderam, no início da tarde de quarta-feira, 5, uma arma de fogo e drogas na localidade conhecida como Buriá de Baixo. A arma foi encontrada durante abordagem em uma das ruas do município. Ele foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para a delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.

Ao longo das 26 edições da Força Total, a tropa conseguiu apreender 555 armas de fogo, prender 907 criminosos em flagrante e recuperar 430 veículos, reforçando o impacto positivo e a eficácia contínua da operação na redução da criminalidade e na proteção dos cidadãos baianos.

