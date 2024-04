Força Total intensifica policiamento em toda Bahia nesta terça | A TARDE

A Polícia Militar deflagra na manhã desta terça-feira, 16, a 23ª edição da Operação Força Total. A ação que acontece desde as primeiras horas do dia, é realizada nos 417 municípios baianos.



Segundo a PM, a corporação atua nas ruas com o emprego máximo do efetivo, inclusive do administrativo. O reforço conta com a utilização de toda a frota e os recursos disponíveis da corporação, a exemplo de viaturas, motocicletas, bases móveis, aeronaves e drones.

Ao longo do dia, serão realizadas abordagens preventivas visando ampliar o policiamento no estado, apreender drogas e armas de fogo, além do cumprimento de mandados de prisão expedidos pela justiça.

Nas últimas 22 edições da Força Total, a operação realizou apreensão de um total de 485 armas de fogo, 782 prisões em flagrante e cumprimento de 335 mandados de prisão em todo o estado.