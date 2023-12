Força Total: PM fecha o cerco contra criminalidade nesta sexta-feira | A TARDE

Mais uma edição da Operação Força Total envolvendo as polícias militares dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal (DF) acontece nesta sexta-feira, 15, na Bahia e demais localidades do país.

Com o objetivo de combater a criminalidade, a ação realizará até as 19h, abordagens a veículos, pessoas, dentre outras iniciativas que possam ajudar a retirar de circulação armas de fogo, drogas e suspeitos envolvidos com o crime.



Durante a Operação, as equipes da polícia baiana vão utilizar vários equipamentos de frota (carros, motocicletas, aeronaves, barcos, dentre outros).