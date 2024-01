Força Total resulta na apreensão de 110 armas de fogo em 12h | A TARDE

A 3ª edição da Operação Força Total Nacional, realizada nesta terça-feira, 16, que ocorreu em todo território brasileiro, terminou com a apreensão de 110 armas de fogo e a prisão em flagrante de 597 pessoas. A operação contou com a participação das Polícias Militares dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, que realizaram ações preventivas e ostensivas.

Ao considerar o somatório das três edições em todo o país, as polícias militares conseguiram apreender 328 armas de fogo, efetuaram 1462 prisões em flagrante, recuperaram 426 veículos e cumpriram 798 mandados de prisão.



O presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG-PM), coronel Paulo Coutinho, destacou os resultados significativos alcançados em mais uma Operação Força Total com abrangência nacional. Ele ressaltou o esforço conjunto e o empenho das polícias militares do país para proporcionar maior segurança à população.





DCS - CIJEMPM

Balanço na Bahia – No Estado, durante a operação, foram apreendidas 19 armas de fogo. Ao longo das 19 edições, a ação resultou na apreensão total de 409 armas de fogo, na prisão de 669 criminosos em flagrante e na recuperação de 340 veículos. Além disso, foram registrados 368 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), apreendidos 127 adolescentes e cumpridos 232 mandados de prisão nos 417 municípios baianos. Esses números destacam o empenho da tropa na manutenção da segurança pública.