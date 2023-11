Forças de Segurança atuam no Festival Bahia Beer | A TARDE

Polícias Militar, Técnica, Civil e Corpo de Bombeiros trabalham de forma ostensiva para dar apoio na tradicional Festa Bahia Beer, que acontece em Alagoinhas, até domingo, 19.

Os trabalhos, desenvolvido pelo Comando do Policiamento da Região Leste (CPRL), com apoio de unidades subordinadas ao Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME), acontecem dentro e fora do espaço e conta com a tecnologia do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública.

Já equipes da Polícia Civil estão instaladas numa estrutura para recepção de ocorrências.

Mais de 20 pulseiras do Corpo de Bombeiros de identificação para crianças foram distribuídas pelo 19º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM/Alagoinhas). Dois furtos foram computados na primeira noite de festa.