Forte de São Lourenço entra para roteiro de visitação em Itaparica | A TARDE

Com início de construção no século 17, o Forte de São Lourenço, no município de Itaparica, na zona turística Baía de Todos-os-Santos, passou por várias intervenções e fez parte de lutas pela Independência do Brasil. Em 1938, ele foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional.

Agora, a fortificação poderá ser mais conhecida por baianos e turistas. Nesta semana, a Marinha formalizou a cessão de uso do equipamento à Prefeitura de Itaparica, iniciativa que teve a intermediação da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). O Forte de São Lourenço será aberto para visitação pública ao Memorial da Independência, que irá funcionar também como espaço para atividades culturais de escolas da região.

“É uma contribuição da Marinha para o município, concedendo um equipamento com potencial para atrair turistas e mobilizar estudantes, gerando emprego e desenvolvimento econômico e cultural”, declarou o comandante do 2° Distrito Naval, vice-almirante Antonio Carlos Cambra.

“Teremos um centro de visitação turística, para mostrar a história de Itaparica. A participação da Setur-BA foi de grande importância no processo de concessão, viabilizando reuniões que possibilitaram resolver entraves burocráticos”, explicou o prefeito de Itaparica, José Elias Oliveira, conhecido como Zezinho.

Para o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, “a cessão de uso do forte tem sintonia com a política do governo baiano, que defende a transversalidade das ações, envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. Ela se soma a obras importantes no município em benefício do turismo, como a Base Náutica de Itaparica, construída pelo Estado; e as requalificações da orla e da Fonte da Bica, realizadas pela prefeitura”.