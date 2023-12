Fortes chuvas provocam transtornos em cidades do interior da Bahia | A TARDE

As fortes chuvas registradas desde a última terça-feira, 19, provocaram transtornos em diversas cidades do interior da Bahia. Em Itabuna, os mais prejudicados foram os comerciantes. Uma estrutura que cobre várias barracas na Feira do São Caetano cedeu e o local precisou ser interditado. A cidade apresentou vários pontos de alagamento.

Em Camamu, choveu mais de 90 milímetros apenas na noite de terça. O temporal foi responsável por quedas de árvores e danos em estruturas de imóveis e embarcações. O município de Canavieiras registrou o acúmulo de mais de 100 milímetros de chuva. Por consequência do temporal, diversos locais ficaram alagados.

No extremo sul da Bahia, Eunápolis também sofreu com as consequências do temporal. Cinco casas que ficam às margens de um córrego foram inundadas. A parede de um imóvel cedeu e a estrutura foi condenada.

Moradores e turistas se assustaram com a força do vento e da chuva em Porto Seguro. Rajadas chegaram a arrancar a cobertura de uma cabana. Quedas de árvores e de muro também foram registradas.

Em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, um homem foi arrastado pela água dentro de um carro. Ele precisou de ajuda dos bombeiros para ser resgatado e não apresentou ferimentos. O município apresentou diversos pontos de alagamentos, com 64 milímetros de chuva registrados até esta quarta-feira.

Leia também

>> Prefeitura de Ilhéus decreta situação de emergência após chuvas

Feira de Santana

Localizada a cerca de 100 km de Salvador, Feira de Santana também sofreu com as consequências da chuva. Moradores ficaram ilhados em diferentes bairros, carros caíram em buracos e uma árvore caiu em cima de uma van. Não há registro de feridos.

A programação natalina para esta quarta-feira, 20, foi suspensa em Feira de Santana por consequência do temporal. A festa está mantida para esta quinta-feira, 21, e sexta, 22.

Tempestades e raios também foram registrados em Alagoinhas, Riachão do Jacuípe, Irará e Conceição do Coité.