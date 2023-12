Fragmentos de meteorito podem ter caído na Chapada Diamantina | A TARDE

Fragmentos de meteorito podem ter caído na região da Chapada Diamantina após a passagem de um meteoro pela atmosfera da Terra, na noite de domingo 17, segundo aponta Leidiane Ferreira, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Meteoritos da Universidade Federal da Bahia (UFBA).



“Quando essa rocha espacial entra em contato com nossa atmosfera, pode provocar esse fenômeno luminoso que, cientificamente, é chamado de meteoro e popularmente chamamos de estrela cadente. Se essa rocha conseguir sobreviver à passagem pela atmosfera e chegar até o solo de um planeta, como por exemplo, o nosso planeta, a gente chama de meteorito. É possível que tenham caído fragmentos de meteoritos na região da Chapada Diamantina”, explica Leidiane.

Nas redes sociais, moradores da região relataram ouvirem um forte estrondo no momento do ocorrido. A pesquisadora explica o motivo do som.

“O estrondo é um dos indícios de que o fragmento ou os fragmentos de um meteorito podem ter caído em uma determinada região. Mas isso não significa que foi um meteorito grande. Sempre que houver a queda, vai ter que ter o estrondo, que é a fragmentação da rocha”, disse.

A pesquisadora pede apoio para a população, para que acione as autoridades caso encontre os primeiros fragmentos. Dessa forma, será possível estudar e avaliar o meteorito.

“A gente quer ir para campo, mas a gente ainda tem poucas informações, o apoio da população é fundamental. Nos colocamos à disposição da população para prestar esclarecimentos, tirar as dúvidas se eles encontrarem supostas amostras de meteorito e quiserem mandar fotos pra gente pra avaliar. A gente fica a disposição também para fazer o registro e a catalogação desse meteorito, ver qual é o tipo de meteorito e registrar como o mais novo meteorito da Bahia”, destacou.

Para identificar um fragmento de meteorito, é necessário se atentar aos tons da superfície da rocha, como explica Leidiane.

“Os meteoritos recém caídos possuem uma crosta de fusão que é decorrente da passagem dele pela atmosfera. O interior do meteorito é sempre um tom mais claro acinzentado. Sua superfície de cor escura, preta. Fica mais fácil identificar eles do que as rochas terrestres se ele for encontrado logo, porque senão ele vai se modificando com os processos físico-químicos do nosso planeta, com chuva, com vento e assim vai”, ressaltou.

De acordo com a pesquisadora, a Bahia já registrou a queda de seis meteoritos em cinco cidades baianas: Palmas de Monte Alto, Quijingue, Rio do Pires, Vitória da Conquista e Uauá.