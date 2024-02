‘Fraternidade e Amizade Social’ é o tema da Campanha da Fraternidade | A TARDE

O Arcebispo de Salvador, Cardeal Dom Sergio da Rocha, anunciou o tema da Campanha da Fraternidade 2024 ontem, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Inspirada na Encíclica do Papa Francisco, “Fratelli Tutti”, a campanha traz como tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”.

A escolha desse tema revela a intenção de direcionar o olhar da comunidade para questões fundamentais da convivência humana, buscando fortalecer laços e promover uma sociedade mais unida e acolhedora. Dom Sergio da Rocha enfatizou que a Campanha da Fraternidade, especialmente durante o período da Quaresma, oferece uma oportunidade preciosa para aprofundar o compromisso com o amor ao próximo. Segundo ele, a escolha reflete a necessidade urgente de cultivar valores de respeito, compreensão e solidariedade em meio aos desafios contemporâneos.

A iniciativa, que se estende por todo o território nacional, tem o objetivo de mobilizar a comunidade católica e além, incentivando a participação em ações concretas que fomentem a fraternidade e a amizade social. É um convite à ação e reflexão sobre como é possível, coletivamente, inspirar mudanças positivas na sociedade, abordando desafios contemporâneos com compaixão e compreensão mútua.

Dom Sergio ressaltou a essência da iniciativa e a necessidade de respeitar o ser humano e promover o amor ao próximo. “A Campanha da Fraternidade, neste tempo da Quaresma, oferece uma oportunidade para vivermos melhor esse amor ao próximo, sem excluir ninguém. Esse é o grande apelo da Campanha”, destacou. Ele apontou para a importância dessa ação não apenas em termos de assistência social, mas como um chamado para melhorar as relações humanas em todos os níveis. Segundo o primas, o objetivo é encorajar uma cultura de paz e compreensão, superando divisões e construindo uma sociedade mais unida e solidária.

A Campanha da Fraternidade 2024 já começou a ganhar forma desde o seminário de lançamento realizado no início de fevereiro, que reuniu membros de toda a arquidiocese para um momento de diálogo sobre o tema "Fraternidade e Amizade Social", explica Joyce Santana, coordenadora Colegiada da Cáritas.

“A partir de agora, as paróquias e comunidades iniciarão uma série de ações, incluindo encontros formativos locais e uma ampliação do debate e aprofundamento do tema proposto. Estamos empenhados em fazer dessa campanha um catalisador para a mudança social positiva”.

Ela também deu detalhes sobre a abordagem deste ano. “A proposta é criar espaços de reflexão sobre conflitos e promover práticas de unidade, reforçando os laços que nos unem. Estamos focados em enfrentar as realidades de conflito com ações que contribuam para a superação desses desafios, em busca de uma sociedade mais unida e solidária”.

Início da jornada

Para marcar o início dessa jornada espiritual e comunitária, o Arcebispo presidiu a Missa de Cinzas na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador às 18h. A celebração da Quaresma, um período de jejum, oração e penitência, será especialmente simbolizada pela imposição das cinzas, um ato que lembra a mortalidade humana e convida à conversão.

