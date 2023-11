Frente fria deve atingir Bahia nos dias 24 e 25 de outubro | A TARDE

A Marinha do Brasil alertou, nesta segunda-feira, 23, sobre a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro e da Bahia, entre as manhãs dos dias 24 e 25 de outubro.

Segundo a Marinha, a frente fria deve atingir de Arraial do Cabo (RJ) a Caravelas (BA), com ventos de direção Nordeste a Norte e intensidade de até 61 km/h (33 nós).

Além da Bahia e do Rio de Janeiro, a Marinha também emitiu alertas de ventos fortes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em áreas oceânicas. As previsões de mau tempo podem ser conferidas no link.

A instituição recomenda que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.