Fugitivos do Complexo da Mata Escura morrem em confronto com a PM | A TARDE

Três fugitivos do Complexo da Mata Escura, em Salvador foram mortos durante confronto com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Polícia Militar, no distrito de Juremal, município de Juazeiro, na madrugada desta terça-feira, 9. O trio fugiu do sistema prisional no dia 21 de outubro do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os homens pretendiam atacar também carros-forte na região da divisa da Bahia com os estados de Pernambuco e Sergipe.

Após a descoberta do plano criminoso, equipes da FICCO Bahia e da PM (Bope, Cipe Caatinga e Rondesp Norte) montaram um cerco e alcançaram um veículo usado pelos criminosos. Na tentativa de abordagem houve confronto. Os três fugitivos foram feridos, receberam socorro, mas não resistiram.



Com o trio foram apreendidos um fuzil calibre 7,62, explosivos, uma submetralhadora calibre 40, um revólver calibre 38, carregadores e munições.

SSP