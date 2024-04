Funceb abre inscrição de bandas para desfile do Dois de Julho | A TARDE

A Fundação Cultural Do Estado Da Bahia (Funceb) abriu inscrições para bandas filarmônicas participarem do Desfile Cívico 2 de Julho de 2024. Grupos de até 41 integrantes podem se inscrever entre os dias 8 de abril e 7 de maio, no site da Funceb.

Serão selecionadas 10 bandas filarmônicas da Bahia, que irão participar do desfile que acontecerá em Salvador, no turno da manhã, do Largo da Lapinha até o Terreiro de Jesus, no Centro Histórico.

Cada uma das atrações selecionadas receberá cachê no valor bruto de R$ 12 mil. Em 2024, os grupos irão receber auxílio transporte, que será de acordo com a distância da sede da banda até Salvador, sendo R$ 2 mil para banda com sede até 200 km distante; R$ 4 mil para bandas cujas sedes ficam entre 201 e 400 km de distância; ou R$ 6 mil para bandas com sede superior a 401 km da capital baiana.