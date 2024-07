Funcionárias de farmácia imobilizam homem suspeito de furto; VÍDEO

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Duas funcionárias de uma farmácia da cidade de Uauá imobilizaram um homem suspeito de ter furtado produtos do estabelecimento, na terça-feira, 18. O sistema de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação. [Assista vídeo abaixo]

As imagens mostram as duas funcionárias abordando o homem, que em seguida é derrubado no chão. Um outro homem que também estava no local se aproxima e auxilia as duas funcionárias. Segundo informações de testemunhas, após ser imobilizado, o homem devolveu o produto furtado.



Em postagem feita em suas redes sociais, o perfil da Farmácia São José informou que “a ação da equipe da farmácia foi com total segurança. Iniciado com diálogo, seguido de imobilização do indivíduo e acionamento da Guarda Municipal”.