Funcionário da Caixa é executado durante corrida de mototáxi na Bahia | A TARDE

Um homem de 32 anos, identificado como Cássio John Brito Silva, foi morto a tiros na manhã da última terça-feira, 16, na cidade de Cícero Dantas, no norte da Bahia.

Informações preliminares apontam que ele era funcionário de uma agência da Caixa Econômica Federal. Cássio estaria indo para o trabalho com um mototáxi, quando teria sido abordado por um indivíduo armado em outra motocicleta.

As suspeitas iniciais apontam que o alvo do crime seria o condutor da moto, que teria envolvimento com o tráfico de drogas.

O assassinato aconteceu nas proximidades da antiga ARB, no centro da cidade. Após ser baleado, Cássio foi prontamente encaminhado ao Hospital Luis Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades locais estão investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo ato.

