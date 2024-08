Funcionário de lava-jato é morto a tiros durante o trabalho na Bahia

Responsáveis pela execução teriam filmado ação e publicado nas redes sociais - Foto: Divulgação | GOVBA

Um homem de 41 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira, 22, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. O crime ocorreu dentro de um lava-jato no bairro Brasília e é investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade.

A vítima foi identificada como José Luiz Borges Santos, que estava trabalhando no local no momento do ataque. As primeiras apurações apontam que José Luiz havia se desentendido com o atirador anteriormente, por razões que não foram detalhadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito já foi identificado e é procurado. Já a Polícia Militar disse que foi acionada e encontrou, além do homem morto, um carregador de arma de fogo, que foi apreendido e encaminhado para ser periciado.

O corpo de José Luiz foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e será necropsiado pelo Instituto Médico Legal. Não há detalhes sobre o sepultamento dele.

