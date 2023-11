Funcionário é preso após usar pães para enviar celulares a detentos | A TARDE

Um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço ao Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS) foi preso no domingo, 26, sob a suspeita de facilitar a entrada de celulares. As investigações do Serviço de Inteligência da Polícia Penal apontaram que ele utilizava pães e colchões para esconder os aparelhos que seriam entregues aos presos.

Marcelo Pereira dos Santos trabalhava na empresa que fornecia alimentação a unidade e, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), contou com a ajuda de um detento, identificado como Alex Ferreira dos Santos, para colocar em prática o esquema. Alex desenvolve atividades laborativas na Unidade e Marcelo estava sendo monitorado há um mês.

Conforme a Seap, o flagrante aconteceu no domingo, após uma vistoria na cela onde Alex está custodiado e guardava um celular escondido no travesseiro. Além desse aparelho, os policiais penais apreenderam na mesma cela, em uma caixa de descarga em desuso, mais 05 (cinco) celulares, 06 (seis) carregadores, 05 (cinco) fones de ouvido, 01 (uma) tela para celular e 06 (seis) películas protetoras.

Alex confessou que todo o material apreendido foi entregue por Marcelo dentro dos pães diariamente fornecidos ou de colchões. O interno disse ainda que essa prática se repetiu outras vezes. Quando interrogado, o colaborador da terceirizada assumiu a responsabilidade da entrega dos ilícitos encontrados no local. Os dois envolvidos, bem como todo material apreendido, foram apresentados à Polícia Judiciária, para as devidas sansões penais.

Em nota, a Polícia Civil informou que "foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência, na Central de Flagrantes de Feira de Santana, na noite de domingo, contra um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços ao Conjunto Penal daquele município. Ele é suspeito de participar do ingresso de celulares no presídio".

6 celulares e outros itens foram apreendidos | Foto: Divulgação | CPFS

Resumo da apreensão:

▪️06 aparelhos celulares;

▪️06 carregadores de celular;

▪️05 fones de ouvido;

▪️01 tela de aparelho celular;

▪️06 películas protetoras para tela de celular;