Funcionário entra em 'surto' e destrói veículo de cliente de drogaria

Caso aconteceu na tarde de segunda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um funcionário da drogaria Drogasil, que fica localizada na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foi flagrado destruindo o veículo de um cliente no estacionamento do estabelecimento. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 16.

Leia Mais:

>> Reconhecimento Facial ajuda a prender homicida em Salvador

>> Polícia investiga autoria de duplo assassinato em Lauro de Freitas

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE, é possível ver o veículo parcialmente destruído, com portas e porta-malas danificadas. Nas imagens, o homem ainda aparece desferindo golpes no carro com uma espécie de barra de ferro.



Em nota, a Polícia Militar informou que "na tarde desta segunda-feira (16), policiais da 52ª CIPM receberam a informação de que um homem em surto havia provocado danos a um veículo no estacionamento de uma farmácia na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas. No local, a guarnição realizou a condução do homem para uma unidade de saúde. O dono do carro e o gerente do estabelecimento foram conduzidos para a delegacia, onde o funcionário será apresentado após receber alta".

Assista vídeo:

Já a Polícia Civil disse que a 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas investiga o crime de dano. De acordo com o relato da ocorrência, um funcionário, de 35 anos, danificou o veículo de um cliente com uma barra de ferro, bem como parte do balcão e das prateleiras do estabelecimento. Imagens das câmeras de monitoramento, oitivas e outras diligências irão contribuir para aprofundamento da investigação.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Drogasil para obter mais informações e aguarda resposta.