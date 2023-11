Funcionários de empresa de perfuração morrem eletrocutados | A TARDE

Dois funcionários de uma empresa de perfuração de poços artesianos morreram eletrocutados na quarta-feira, 22, depois da máquina em que eles trabalhavam encostar em um fio de alta tensão, na Lagoa da Serra, zona rural de Botuporã, no sudoeste da Bahia, de acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT-BA).

A Polícia Militar constatou que em cima do caminhão havia um guindaste que estava em contato com o fio de alta tensão. A Neoenergia Coelba foi acionada para desligar a rede elétrica.

A perícia foi feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que também retirou os corpos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado. Não há detalhes sobre sepultamento.

O MPT-BA informou que deve ter informações do Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, IML e Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), para saber se foram cumpridas as normas de saúde e segurança do trabalho específicas para esta atividade.