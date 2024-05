Futuros soldados envergam pela 1ª vez a farda da PM | A TARDE

Calçar o coturno, colocar a boina e vestir a gandola foi um rito que 1.660 recrutas da Polícia Militar da Bahia fizeram pela primeira vez, nesta terça-feira, 30. A etapa, que faz parte do processo de formação dos alunos no Curso de Formação de Soldados (CFSd), marcou a carreira dos futuros praças da corporação em solenidades realizadas na Vila Militar, em Salvador, e nas sedes dos Batalhões de Ensino, Instrução e Capacitação (Beics) e Núcleos Temporários de Ensino (NTE) no interior do estado. Eles ingressaram em 26 de dezembro de 2023 e a formatura destas turmas tem previsão de ser realizada em janeiro de 2025.

Na capital baiana, 369 alunos a soldado de quatro núcleos de ensino estiveram perfilados durante a cerimônia realizada pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) na área cívica da Vila Policial Militar do Bonfim, que contou com a presença do comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho.

A importância do uniforme para o policial militar foi motivo de um pronunciamento pelo aluno Rildo. Ele destacou que o zelo, capricho, limpeza e até o brilho dos calçados irão acompanhar os futuros policiais pelo resto das carreiras e que este cuidado é uma forma de caracterizar visualmente a corporação.

Ainda na solenidade, o aluno a soldado Vieira de Santana, 1º colocado no concurso CFSd, recebeu uma homenagem em destaque ao mérito intelectual alcançado pelas mãos do coronel Coutinho, do subcomandante-geral, coronel Nilton Machado, e do diretor do CFAP, coronel Portugal.

“A simbologia marca um momento histórico da vida do policial militar, pois não se trata do uso de uma roupa qualquer e, sim, do uniforme da Polícia Militar da Bahia pela primeira vez. É a incorporação daquilo que chamamos segunda pele! Cuidem do uniforme com toda a dedicação, pois ele irá acompanhá-los todos os dias da vida profissional de vocês”, destacou o coronel Portugal.

Já o coronel Coutinho enalteceu a relevância do período de formação. “Aproveitem esse momento de capacitação para aprenderem da melhor forma técnicas e táticas que irão utilizar no dia a dia nas ruas e nas missões em que forem designados. A nossa profissão é muito digna. Tem que ser honrada com princípios e valores que são inegociáveis para sempre servirmos da melhor forma à sociedade baiana”

Interior - As solenidades também ocorreram em Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Barreiras, Teixeira de Freitas, Lauro de Freitas, Camaçari, Alagoinhas, Euclides da Cunha, Irecê, Itaberaba, Santo Antônio de Jesus e Simões Filho.