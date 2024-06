Galho de árvore cai em cima de carro e atravessa para-brisa | A TARDE

Um galho de uma árvore palmeira imperial desabou sobre um carro e atravessou o para-brisa do veículo, no estacionamento da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus.

O caso aconteceu nesta terça-feira, 4, e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações se havia alguém dentro do veículo no momento do ocorrido nem o que tenha causado a queda do galho. Mas, choveu forte em Ilhéus nesta terça-feira.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver parte do galho dentro do carro e o para-brisa destruído com o impacto.

A assessoria da Uesc informou que a instituição não vai se pronunciar sobre o assunto.

