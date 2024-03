Galhos salvam homem de correnteza em barragem de Ruy Barbosa | A TARDE

Após ser levado por uma correnteza na barragem do açude do município de Ruy Barbosa, nesta sexta-feira, 23, um homem conseguiu sobreviver graças a galhos que pôde segurar durante o trajeto das águas.



Depois da ocorrência, a Defesa Civil do município do Centro-Norte do estado e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O homem levado pela correnteza foi socorrido, encaminhado para um hospital da região e não corre risco de morte.

A Defesa Civil alerta que banhistas devem evitar o local durante período de chuvas. Com informações do site Ruy Barbosa Notícias.