Garimpo ilegal é desmontado pela polícia no interior Bahia | A TARDE

Um garimpo ilegal foi desarticulado no final da manhã de quarta-feira, 29, no município de Oliveira dos Brejinhos, no interior da Bahia. A operação foi conduzida pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) Lençóis.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais militares receberam denúncias anônimas relatando a extração clandestina de quartzito na localidade conhecida como Vereda.

Ao chegarem, os agentes constataram veracidade das informações recebidas, identificando o proprietário do garimpo, que admitiu extrair o minério ilegalmente.

No local, foram encontrados um caminhão, duas retroescavadeiras, cinco contêineres e cerca de 45 toneladas de quartzito já beneficiado. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia que atende na região.

