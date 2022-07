Gás de cozinha sofre quinto reajuste no ano a partir do dia 1º

O preço do gás de cozinha na Bahia vai aumentar mais uma vez. Foi anunciado nesta quinta-feira, 28, o quinto reajuste no ano. A partir de segunda-feira, 1º, o botijão deve ficar entre R$ 6 e 8% mais caro, já que o reajusta aponta um aumento de 8,2%. A empresa responsável pela precificação é a Acelen, que administra a Refinaria Mataripe.

O primeiro reajuste aconteceu no início do ano, em fevereiro, quando o valor do produto chegou até R$ 120, de acordo com o sindicato dos revendedores de gás.

Ainda de acordo com o sindicato, na capital baiana e região metropolitana, o preço médio é de R$ 125, e com esse novo reajuste poderá passar de R$ 130. Em 2020, um botijão custava em média, R$ 68 no estado.