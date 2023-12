Gasolina e diesel vendidos para distribuidoras sofrem reajuste | A TARDE

Os preços da gasolina e do diesel vendidos para as distribuidoras de combustíveis na Bahia terão reajuste de 2,3% e 1,1%, respectivamente. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 30, pela Acelen, empresa que administra a Refinaria Mataripe, em São Francisco do Conde.

Já o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) teve redução de 4,45% para as distribuidoras de gás de cozinha.

Ainda não há detalhes de quanto esse aumento vai impactar o bolso do consumidor final. Segundo a empresa, os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A Acelen ressaltou ainda que possui uma política de preços transparente, "amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado".