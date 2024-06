Gasolina sofre redução na Bahia em junho; saiba detalhes | A TARDE

A Acelen, que administra a refinaria de Mataripe, anunciou a redução de 4% no preço da gasolina no estado da Bahia. A mudança no valor será repassada para as distribuidoras a partir desta sexta-feira, 7. Essa foi a segunda redução seguida. Em maio, o reajuste negativo foi de 7,3%. O valor do diesel não teve mudanças.

Em nota, a empresa que administra a Refinaria Mataripe afirmou ainda que há uma política de preços transparentes e que “seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo”.

Em consulta ao site Preço da Hora, às 10h30 desta quinta-feira, a gasolina comum na cidade de Salvador estava variando entre R$ 5,98 a R$ 6,13.



Veja nota da Acelen:



A Acelen, gestora da Refinaria de Mataripe, informa redução de 4% no preço da gasolina para as distribuidoras. O diesel não teve reajuste.

Os preços dos produtos da refinaria seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.

