Gigante industrial escolhe a Bahia e promete impacto na economia local

Fábrica da Mondial - Foto: Divulgação Mondial

A cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, vai receber um importante reforço no setor industrial com a instalação de uma nova unidade do Grupo MK, detentor das marcas Mondial e AIWA.

O projeto, estimado em R$ 45,7 milhões, promete redesenhar o perfil econômico local ao gerar até 1.400 empregos diretos.

O empreendimento será erguido no Distrito Industrial DICA 2, área estratégica pela proximidade com a BR-101, facilitando a logística de distribuição e o recebimento de insumos.

O terreno foi cedido pela prefeitura dentro de um pacote de incentivos voltado à atração do investimento.

Na fase inicial, a unidade deve focar a produção de fornos elétricos e climatizadores — linhas de forte demanda nacional —, com possibilidade de expansão para outros equipamentos conforme o avanço da estrutura e as necessidades do mercado.

Para um município com cerca de 60 mil habitantes, o anúncio é tratado como um divisor de águas. A chegada do Grupo MK tende a movimentar comércio, serviços e transporte, além de consolidar Cruz das Almas como polo industrial emergente do Recôncavo.

O cronograma final das obras ainda não foi divulgado, mas as primeiras ações de implantação já começam a alterar a rotina do distrito industrial.