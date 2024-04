Gilsons, Carlinhos Brown e Gil são atrações em evento de tecnologia | A TARDE

Os cantores Gilberto Gil e Carlinhos Browns, além da banda Gilsons, farão apresentações exclusivas no no IT Forum Trancoso, um dos principais encontros de tecnologia do país, que será realizado de 1º a 5 de maio, em Porto Seguro, sul da Bahia. O palco dos shows, desta vez, será o Club Med.

Quem vai abrir a programação é o cantor soteropolitano Carlinhos Brown, no dia 2. O músico deve levar ao público as faixas mais marcantes da sua carreira, como “A Namorada” e “Crendice”, e singles do seu último álbum, “Pop Xirê”, lançado em 2023.

Gilsons, grupo formado pelo filho e netos de Gilberto Gil, fará o show de encerramento no dia 4, e receberá como participação especial o próprio Gil, em uma performance intimista e familiar. Os artistas possuem grandes sucessos como “Várias Queixas”, “Love, Love” e “Índia”, além de músicas que marcaram a carreira de Gil, a exemplo de “Esotérico” e “Toda Menina Baiana”.

O duo de DJs Be Boots ficará responsável pelas aberturas diárias da programação cultural e encerramento oficial do circuito.

O IT Forum é o principal ecossistema de tecnologia do Brasil e tem como missão conectar todo o setor de TI no País por meio de conteúdo, relacionamento e negócios.

Hoje, o site IT Forum é a maior plataforma de notícias com foco em tecnologia para o público B2B (expressão utilizada para se referir a empresas que vendem produtos e serviços para outras empresas), com mais de 6 milhões de leitores. O ecossistema engloba ainda dois eventos líderes no mercado: o "IT Forum Trancoso" e o "IT Forum Praia do Forte", que reúnem os principais CIOs das mil maiores empresas do País e CEOs da indústria de tecnologia.

Líder em pesquisas no segmento de TI, o IT Forum elabora o mais importante estudo do mercado, o "Antes da TI, a Estratégia". E conta ainda com as premiações "As 100+ Inovadoras no Uso de TI" e o "Executivo de TI do Ano", além de dezenas de séries e podcasts, como o IT Forum Líderes.