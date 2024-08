Golpe do FGTS: criminosos são alvos de operação da PF na Bahia

Ações acontecem nas cidades de Feira de Santana, Salvador e Santo Amaro, na Bahia, e em São Paulo - Foto: Reprodução | Acorda Cidade

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 15, juntamente com Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco-BA) a Operação My Friends, com o objetivo de cobater organização criminosa especializada em fraudes em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão estão sendo cumpridos pelas equipes. As respectivas ações acontecem nas cidades de Feira de Santana, Salvador e Santo Amaro, na Bahia, e em São Paulo.

A investigação se iniciou com a prisão em flagrante de duas mulheres em 19 de julho, quando tentavam viabilizar fraude em detrimento do saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, em agência da Caixa Econômica Federal, no município de Coração de Maria, no norte do estado.

Com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder das presas, foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias, e que mantinham diálogos em um aplicativo de conversas através do grupo intitulado “My Friends”.

A fraude consistia em falsificação de documentos de forma a possibilitar a abertura de conta bancária em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS. Os investigados irão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato.