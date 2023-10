Golpistas usam nome da equipe de Caetano Veloso para pedir dados | A TARDE

A esposa e empresária do cantor Caetano Veloso, Paula Lavigne, alertou os fãs do artista sobre golpistas que estão se passando por membros da equipe. A publicação foi feita no Instagram, na segunda-feira, 9. [Confira nota ao final da matéira]

"Falsos perfis estão se passando por assistentes de nossa equipe de comunicação e pedindo dados pessoais de usuários nas redes sociais. Por favor, se receberem qualquer mensagem desses perfis, denunciem e bloqueiem. Nossa equipe não entra em contato com fãs por meio de redes sociais e nem pede dados pessoais", diz Paula, em nota.

"Evitem golpes e fraudes. Não compartilhem informações pessoais e sigilosas com perfis suspeitos", conclui.

Caetano está em turnê pela Europa e, em novembro, fará no Brasil mais alguns shows comemorativos dos 50 anos do disco "Transa". Ele se apresenta em Salvador no mês de dezembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com o show "Meu Coco".

Veja nota publicada por Paula Lavigne: