Governador da Bahia anuncia concurso para Polícia Penal | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, utilizou as redes sociais para anunciar a abertura de 287 vagas para o quadro de policiais penais do sistema prisional do Estado. O governador aparece ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia (SINSPEB), Reivon Pimentel, e dos secretários José Maia (Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização ) e Edelvino Góes (Secretaria de Admnistração),

"Investimento na nossa segurança pública, na ressocialização e no reforço profissional das nossas unidades. Vamos juntosm", escreveu o governador.

Com a assinatura do documento, serão definidos os cronogramas do concurso, conteúdo das provas e previsão para convocação dos aprovados. A expectativa é de que os novos agentes iniciem suas atividades na capital e no interior até dezembro de 2024.

Segundo o chefe do executivo, o concurso é parte do projeto de qualificação do sistema prisional, através não só de investimentos nos equipamentos, como do aumento de efetivo para atender às necessidades dos presídios em todo o estado. “Essa agenda é um compromisso com o nosso programa de governo. Vamos aumentar a qualidade e o efetivo do sistema prisional, para fortalecer o processo de segurança pública. Então, é um investimento em revitalização, com modernização dos presídios, como fizemos com as delegacias e os pelotões. É fundamental que, além de equipamentos e armas, tenhamos mais profissionais atuando”, avaliou o governador.