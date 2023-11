Governador e ministra da Saúde entregam ambulâncias em Salvador | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ministra da Saúde, Nísia Trindade, participaram da entrega de 36 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que vão atender a 35 municípios baianos. O ato aconteceu nesta segunda-feira, 27, no Jardim dos Namorados, bairro da Pituba, em Salvador. Durante a tarde, em Vitória da Conquista, mais 12 veículos serão entregues, completando 48 ambulâncias para 48 municípios, com investimento total de R$ 18 milhões.

O governador reforçou a importância da ampliação e renovação da frota do Samu para a assistência em saúde básica dos municípios e para o sistema de regulação estadual e destacou outras ações que serão realizadas no sudoeste baiano. “Nós temos uma agenda vitoriosa hoje. A presença da ministra Nísia aqui, entregando 48 ambulâncias. Nós dividimos: 36 aqui e nós seguiremos para Vitória da Conquista. Lá, não será uma agenda de entrega de Samu, não é só isso. Lá, nós faremos visitas a obras que foram retomadas, agora, pelo presidente Lula. Estavam paradas há tanto tempo, e nós vamos retomar e apresentar uma agenda de saúde para o município e para a região do sudoeste”, afirmou Jerônimo.

“O objetivo agora é fazer essa reposição a partir de um termo de abertura que já havia sido aplicado, da incidência dos municípios. Mas o nosso grande objetivo é universalizar o SUS [Sistema Único de Saúde] no Brasil, que a população tenha 100% de cobertura. Hoje é um passo. E, a partir de agora, nós vamos estar dentro do Programa de Aceleração do Crescimento [PAC], avançando nessa e outras políticas”, destacou Nísia.

A ministra da Saúde disse, também, que o investimento em novas ambulâncias inclui o repasse de R$ 1,8 milhão mensais para o Samu. “Nós vamos trabalhar para a chegada de novas ambulâncias, visando à universalização do acesso. O novo Pacto da Saúde, que é um esforço do Ministério da Saúde, liberado pelo presidente Lula, que também tem muito apoio, muito trabalho da Casa Civil, com a destinação de R$ 30.5 bilhões só na saúde”, completou.



Os municípios contemplados com as entregas em Salvador são: Adustina, Antas, Aratuípe, Banzaê, Biritinga, Cardeal da Silva, Castro Alves, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Entre Rios, Fátima, Heliópolis, Itaparica, Laje, Medeiros Neto, Nordestina, Nova Soure, Novo Triunfo, Paripiranga, Pedrão, Pindobaçu, Prado, Presidente Tancredo Neves, Quinjingue, Retirolândia, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio de Jesus, São Domingos, São Miguel das Matas, Saubara, Sítio do Quinto e Valente.

A Secretaria da Saúde (Sesab) também entregou uma ambulância de suporte avançado para a Prefeitura de Ribeira do Pombal. Para a titular da pasta, Roberta Santana, o investimento ajuda no fortalecimento da expansão na região, que hoje tem 64% de cobertura.



A secretária também comemorou a chegada nas novas ambulâncias do Samu. “É a integração e a participação de novo do governo federal. Desde 2021 que a gente não recebia. São 33 ambulâncias para expansão, 15 para renovação da nossa frota. Feliz com essa notícia. Vai ajudar bastante no nosso processo de regulação”.