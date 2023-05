Governador Jerônimo recebe ministro Flávio Dino em agenda na capital

O Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino estará em agenda com o governador Jerônimo Rodrigues nesta segunda-feira, 29, às 14h30, no Centro Histórico de Salvador, para inaugurar na sede do 18º Batalhão da Polícia Militar uma sala de videomonitoramento.

Além do suporte e equipamentos para operacionalizar o trabalho de reconhecimento facial, o 18º BPM recebeu também reforço de 96 câmeras, instaladas para monitorar toda a área do Centro Histórico.

Durante a apresentação, Jerônimo também entregará motocicletas que serão direcionadas às unidades operacionais da capital e do interior; além de novas viaturas para Batalhões e Companhias de Polícia Rodoviária.

Finalizando a agenda oficial na capital baiana, o ministro Flávio Dino participará no Largo do Pelourinho, do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2) no estado, com a entrega de mais viaturas, drones, armamentos e kits da Força Nacional.