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REDA

Governo abre REDA para coordenação do Bahia Sem Fome; veja detalhes

A inscrição é de 12 à 19 de maio, com previsão de divulgação do resultado no dia 2 de julho

Leo Almeida
Por

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Bahia Sem Fome
Bahia Sem Fome - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O Governo do Estado, por meio da Coordenação Geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome (CGCFOME), oficializou uma seleção para o preenchimento de 20 vagas de Técnico de Nível Superior para o suporte ao Programa Bahia Sem Fome.

De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (6), as contratações ocorrem sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). O contrato inicial é de três anos, com possibilidade de prorrogação.

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O edital também informa que o período de inscrição é de 12 à 19 de maio, com previsão de divulgação do resultado no dia 2 de julho. Os vencimentos totais, acrescidos de bonificações, giram em torno de R$ 3,8 mil para uma jornada de 40 horas semanais.

Vagas e Áreas de Atuação

As oportunidades são destinadas a profissionais de diversas áreas, com lotação na cidade de Salvador A distribuição das vagas está configurada da seguinte forma:

  • Administração: 04 vagas (incluindo reserva para negros)
  • Ciências Contábeis: 04 vagas (incluindo reserva para negros)
  • Nutrição: 04 vagas (incluindo reserva para negros)
  • Agronomia/Agroecologia: 03 vagas (incluindo reserva para negros)
  • Ciências Jurídicas: 02 vagas
  • Ciências Sociais, Pedagogia e Análise de Sistemas: 01 vaga para cada área

O certame será composto por uma única etapa: a Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, a experiência profissional nos últimos 10 anos será um fator determinante na pontuação.

Atribuições

Os novos técnicos atuarão diretamente no suporte ao Programa Bahia Sem Fome, sendo responsáveis pelo acompanhamento da Rede de Equipamentos Integrados para o Combate à Fome e pesquisas de indicadores sociais.

Além disso, os selecionados devem realizar o fomento à educação alimentar, transição agroecológica e apoio à agricultura familiar para a geração de renda e atuar no sistema de gestão do programa, mapeamento de demandas e desenvolvimento de especificações de software.

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Bahia sem fome edital governo do estado reda

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