Governo anuncia investimentos de R$ 65 milhões em Campo Formoso | A TARDE

O município de Campo Formoso vai receber mais de R$ 65 milhões em invedtimentos de infraestrutura e transporte. O anúncio foi feito neste sábado, 4, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que também autorizou a ampliação de um colégio quilombola.

Jerônimo esteve no distrito de Pacuí, em Campo Formoso, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes (PSD) e políticos locais. Entre os projetos divulgados, destaque para o início das obras de pavimentação em dois trechos da Rodovia BA-220, totalizando 45 km.

O primeiro trecho, entre Tuiutiba e Vila dos Pauzinhos, terá uma extensão total de 32 km, com um investimento de R$ 26,7 milhões. Já o segundo trecho, entre Vila dos Pauzinhos e Araras, contará com 13 km de pavimentação, representando um investimento de mais de R$ 11,4 milhões.

"Isso aqui é o significado da importância que nós damos à interiorização do desenvolvimento. Passar um carro em uma pista feita com asfalto, o carro transporta uma pessoa doente em ambulância, transporta a segurança pública, transporta os estudantes, mas também transporta mercadoria para um mercadinho, uma mercearia", falou o governador destacando os investimentos para o crescimento das cidades do interior do estado.

Cláudio Silva, mecânico local, destacou a relevância dessas obras para a comunidade: "As melhorias na pavimentação das estradas vão facilitar muito nossa locomoção dentro do município. Com vias mais seguras, poderemos nos deslocar com mais tranquilidade e rapidez, o que é essencial para o desenvolvimento de Campo Formoso", disse.

Além disso, foi autorizado o processo licitatório para a pavimentação de um trecho que compreende o entroncamento da estrada para Pedras até o Povoado de Pacuí e a Comunidade Quilombola de Bebedouro, totalizando 16,8 km e um investimento estimado de R$ 22,2 milhões.

Este último projeto, além de Campo Formoso, irá beneficiar os moradores de Antônio Gonçalves, Pindobaçu e Mirangaba. O governador autorizou ainda obras de calçamento de diversas ruas do Povoado do Pacuí.

Outros investimentos

Outro destaque da agenda foi a autorização para a ampliação do Colégio Estadual Quilombola Luís José dos Santos, localizado no Distrito Lage dos Negros, a 80 km da sede do município, com um investimento de mais R$ 4 milhões.

As obras contemplarão a implantação de oito salas, sendo seis de aula e dois laboratórios, além de um restaurante estudantil com 200 lugares e uma cozinha industrial, beneficiando mais de 631 estudantes.

No setor de infraestrutura hídrica, o governador autorizou a construção de um sistema simplificado de abastecimento de água no Povoado de Pacuí, beneficiando 962 habitantes, e na localidade de Esperança, beneficiando 85 habitantes, com investimentos de R$ 280 mil e R$ 90 mil, respectivamente.

Para atender às demandas locais, também foram entregues a cobertura metálica da Feira Livre na sede do município e um sistema de abastecimento de água na localidade de Silvério, beneficiando 133 habitantes, com um investimento de R$ 395 mil.

