Governo celebra Novembro Negro com apresentações na Concha do TCA | A TARDE

O Novembro Negro, mês dedicado à reafirmação da luta antirracista, será celebrado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), nesta terça-feira,21, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

O evento terá apresentações do Bando de Teatro Olodum e shows de Cortejo Afro, que recebe Tonho Matéria como convidado; Ilê Aiyê, com participação de Dão e Ana Mametto; Banda Didá e Yayá Muxima. O mestre de cerimônias será o ator Sulivã Bispo, com a personagem Koanza.

Além da programação artística, será realizada a assinatura do primeiro contrato do CrediAFro, linha de crédito exclusiva para negócios liderados por pessoas negras.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do local, a partir das 15h, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o Programa Bahia Sem Fome.