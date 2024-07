Governo da Bahia amplia capacidade de aeroporto em Porto Seguro

Aeroporto de Porto Seguro vai receber mais do dobro do número de voos atual - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O aeroporto de Porto Seguro poderá receber novas aeronaves, com muito mais capacidade de passageiros. O que torna isso possível é o investimento de R$ 21,770 milhões na pavimentação asfáltica da pista, ampliando a extensão total.

A pista saiu de 1.850 metros para 2 mil metros de comprimento por 45 metros de largura. A obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Com essa medida, o equipamento passa a atender às normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Governador Jerônimo Rodrigues entregou neste domingo, 30, a pavimentação da pista e faixas laterais do aeroporto de Porto Seguro, um dos destinos baianos mais procurados por visitantes do Brasil e do exterior,

"Nós estamos entregando, hoje, a conclusão de uma pista do aeroporto de Porto Seguro que responde a todas as demandas da Anac. Foi feito um TAC (termo de ajustamento de conduta), nós cumprimos, viemos aqui e nos comprometemos que nós não perderíamos voos por esse motivo”, afirmou o governador..



O superintendente de Infraestrutura de Transportes (SIT), Saulo Pontes, explica que, a partir de agora, o número de voos também vai ser ampliado, partindo de 14 para 33 diários: “nós aproveitamos a restauração para dar mais conforto e segurança aos passageiros e atender à demanda que começa amanhã, com as férias escolares. Agora a pista já está liberada para voo noturno”.

O município, que fica distante 700 quilômetros de Salvador, é porta de entrada para a Costa do Descobrimento, região cercada por diversos atrativos naturais como praias, baías, recifes de coral, manguezais e rios navegáveis.

Dois voos internacionais saem direto para Buenos Aires, capital da Argentina. A rota é operada pela companhia aérea Gol. Recentemente foi anunciada a terceira linha, da Aerolíneas Argentinas, que entrará em operação no dia 6 de julho.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, destaca a importância desta obra para o setor na região: “é um reforço para toda demanda que a zona turística Costa do Descobrimento requer. Está ligado a 16 destinos nacionais, além da ligação direta com Salvador. Isso tudo demandou essas obras que o governo aqui faz, que facilitam a chegada de turistas em Porto Seguro”.

De acordo com a Concessionária Sinart, que administra o aeroporto, em 2023, aproximadamente, 2 milhões de pessoas embarcaram ou desembarcaram pelo terminal, resultando em grande movimentação de passageiros no território baiano, só perdendo para Salvador. Nos primeiros quatro meses deste ano, a Bahia teve crescimento de 48,5% na atração de turistas estrangeiros, número seis vezes acima da média nacional, que ficou em 7,4%.