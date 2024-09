Governo da Bahia cadastrou mais de 23 mil voluntários em 5 anos

Voluntários atuam junto a ONG´s, repartições públicas e empresas, desempenhando as mais variadas funções - Foto: Ascom | Saeb

Nesta quarta-feira, 28, é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado e, na Bahia, não são poucos os que dedicam seu tempo para servir nas mais variadas causas e às mais diferentes pessoas.

Desde setembro de 2019, um decreto instituiu o Programa Bahia, Estado Voluntário, a partir da Secretaria da Administração. Um progama alinhado com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Uma das ferramentas do programa é a Plataforma Bahia, Estado Voluntário, disponível através do site: www.estadovoluntario.ba.gov.br. A plataforma é uma solução digital que proporciona o encontro entre voluntários, organizações da sociedade civil e governo para trocarem experiências, divulgarem suas ações e participarem de projetos sociais.

Em quase cinco anos, já são mais de 23 mil voluntários inscritos e 2.767 projetos cadastrados, gerando mais de 60 mil formas de impactar positivamente a vida de alguém.As atividades são desenvolvidas a partir do cadastro das Organizações Não Governamentais (ONGs), órgãos e entidades governamentais, empresas públicas, privadas e voluntários, conectando quem precisa de ajuda com quem deseja ajudar.

Instituições como a Polícia Militar, a Associação Baiana de Cegos e o Hospital Aristides Maltez são algumas das organizações que se beneficiam dessa ferramenta, permitindo que suas ações sejam impulsionadas pela solidariedade de voluntários dedicados.

É o que explica a coordenadora do programa, Kátia Camillo. “O voluntariado é uma expressão de cidadania e um dever cívico que fortalece a coesão social. A plataforma Bahia, Estado Voluntário desempenha um papel importante ao proporcionar às pessoas a oportunidade de se envolverem ativamente em projetos que não só transformam vidas, mas também, reforçam o compromisso com a construção de uma sociedade mais solidária e justa”, justifica.

Na Associação Deus é Fiel, uma organização que cuida de mais de 200 pessoas, o público varia entre idosos; acamados; em reabilitação de substâncias psicoativas e em situação de rua, nesse cenário, a ajuda dos voluntários é essencial.

É o que reforça Washington Souza, enfermeiro e voluntário na associação há mais de quatro anos. "O voluntariado me dá a chance de retribuir à sociedade, oferecendo cuidado e carinho a quem mais precisa. Ver o sorriso no rosto desses idosos não tem preço”, explica.

Já na Associação Baiana de Cegos, a parceria com o programa tem sido essencial. É o que revela Everaldo Neris, presidente na Associação Baiana de Cegos e vice-presidente no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. “A plataforma Bahia, Estado Voluntário nos conectou a pessoas comprometidas, que realmente fazem a diferença na vida dos nossos associados. É uma parceria que só nos trouxe benefícios," afirma.

Interiorização do Voluntariado



A Interiorização do Voluntariado é outra frente importante do programa, disseminando a cultura do voluntariado para várias cidades do interior baiano. O programa e a plataforma de voluntariado são apresentados a ONGs, empresas públicas e privadas, representantes estaduais, municipais e demais pessoas que tenham interesse em voluntariado.

Até o momento, a iniciativa já foi apresentada aos municípios de Ilhéus e Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Jequié e Lauro de Freitas. A estimativa é de que a Interiorização do Voluntariado chegue em 16 municípios baianos.

O voluntariado na Bahia é amparado pelo Decreto Estadual Nº 19.262, de 24 de setembro de 2019, que estabelece as diretrizes para o serviço voluntário, alinhando-se à Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que regulamenta o serviço voluntário no Brasil.

A legislação baiana especifica que o serviço voluntário deve ser gratuito, sem vínculo empregatício, e realizado mediante a celebração de um termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o voluntário. Esse termo deve detalhar as atividades a serem desenvolvidas, a duração do serviço, e as condições de atuação, garantindo a segurança jurídica tanto para o voluntário quanto para a entidade beneficiada.