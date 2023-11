Governo da Bahia e entidades garantem Expo Bahia, Expo Rural e Fenagro | A TARDE

Representantes de associações de criadores de caprinos, ovinos, equinos e bovinos se reuniram na segunda-feira, 30, com o secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), Wallisson Tum. Os representantes também se encontraram com o corpo técnico da pasta para alinhar o a realização dos três principais eventos agropecuários de Salvador: a Expo Bahia, Expo Rural e a Fenagro, em 2024.

Na reunião, foi decidido ainda o apoio da Seagri ao 16ª Campeonato Brasileiro de Marcha Picada (CBMP) e a 3ª Expomarcha, que ocorrem no Parque de Exposições de Salvador, entre os dias 20 e 25 de novembro. Entre as ações alinhadas pelos agentes do setor, está a mobilização com os deputados estaduais e federais para a destinação de recursos de emendas parlamentares exclusivas para o fomento às feiras e exposições, assim como para a reforma e manutenção do Parque de Exposições da capital baiana.

“A Seagri recebe pedidos de apoio de mais de 150 eventos agropecuários todo ano e temos buscado alternativas para estar presente no maior número possível, mesmo com limitações financeiras. Dessa forma, temos articulado a aplicação de emendas parlamentares, temos pleiteado uma previsão orçamentária maior para 2024 e também buscado patrocínio junto à iniciativa privada. Esse esforço é uma forma de valorizar essas iniciativas, assim como a expertise dos criadores e realizadores e reforçarmos o papel da Seagri e do Governo da Bahia de apoiadores de primeira hora do setor”, afirmou o secretário Tum.



Também será constituída uma comissão interinstitucional para buscar apoio financeiro na iniciativa privada. O CBMP e a Expomarcha terão a participação de animais jovens e adultos, prometendo disputas que destacam a raça Mangalarga Marchador no Brasil. Na última edição do CBMP realizada em Salvador, mais de 670 animais foram inscritos e 260 expositores participaram.

A Expo Bahia acontece no mês de abril, a Expo Rural em agosto, encerrando o mês dedicado aos pais, e a Fenagro finaliza o calendário de eventos agropecuários do estado.

Entre os dias 20 e 25 de novembro, acontece, também com o apoio da pasta estadual, a 16ª edição do Campeonato Brasileiro de Marcha Picada (CBMP), evento que retorna a um de seus principais palcos e conta com alta expectativa do público. A iniciativa, que marca a excelência no andamento da Marcha Picada na Bahia, acontecerá no Parque de Exposições de Salvador. Os detalhes do campeonato estão disponíveis no site oficial do CBMP (http://www.abccmm.org.br/projeto/cbmp2023).