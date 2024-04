Governo da Bahia nomeia 712 novos integrantes para Polícia Civil | A TARDE

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 3, a nomeação de 712 novos membros para a Polícia Civil da Bahia, aprovados no Concurso Saeb 02/2022. Deste total, 127 são delegados, 539 investigadores e 46 escrivães. A relação dos nomeados está disponível no DOE e no portal RH Bahia (clique aqui).



O concurso público foi lançado em abril de 2022, com a publicação do Edital de Abertura 02/2022, abrindo mil vagas para a Polícia Civil, sendo 700 para investigador, 150 para escrivães e 150 para delegados. Mais de 44 mil candidatos fizeram inscrição no certame e 1.316 foram aprovados.

A delegada-geral, Heloísa Campos de Brito, avalia o reforço no efetivo como mais um importante avanço. “A Polícia Civil dá mais um importante passo na sua evolução estrutural. A chegada de 700 novos delegados, escrivães e investigadores robustece os quadros da nossa instituição”, afirmou.

“Também aperfeiçoa metodologias e renova estratégias, ações e nos aproxima da certeza de que seremos cada dia melhores na nossa honrosa missão, de proteger, servir e cuidar da população da nossa Bahia. Desejo uma carreira repleta de sucesso e realizações para cada novo policial civil”, continua Heloísa Campos de Brito.

“Agradeço ao Governo do Estado da Bahia, na pessoa do governador Jerônimo Rodrigues, ao secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, pela sensibilidade e apoio dispensado à Polícia Civil. Vamos em frente”, conclui a delegada-geral.

O secretário da Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, também celebrou as nomeações. "De forma inédita, estamos com concursos em andamento para as quatro forças estaduais. Estes 712 novos delegados, escrivães e investigadores reforçarão as ações investigativas e de inteligência em todas as regiões da Bahia", disse.

Etapas

Os candidatos passaram por todas as etapas do concurso: provas objetivas, discursiva e de títulos. Também passaram por curso de formação na Academia de Polícia Civil da Bahia, testes físicos, exames médicos, exames psicológicos e investigação social, conforme determina o Edital 02/2022.

Esta é a primeira nomeação do Concurso Saeb 02/2022. Os nomeados passarão pelo período probatório de três anos para adquirir estabilidade no cargo. Delegados, investigadores e escrivães trabalharão no regime de 40 horas semanais.

O concurso foi realizado pela Secretaria da Administração, junto à Polícia Civil. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi a banca examinadora contratada para organizar o certame.