Governo da Bahia promove Feira do Homem no final de semana | A TARDE

Depois da Feira da Mulher, da Criança e da Pessoa Idosa, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), promove, no próximo final de semana (18 e 19 de novembro), a Feira do Homem. O evento acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador. A iniciativa prevê atender até 12 mil pessoas entre 18 e 65 anos, terá 100% dos serviços e consultas com agendamento prévio online e faz parte da campanha do Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata.

“Nossa experiência com as outras feiras nos mostra que há uma demanda reprimida muito grande de serviços de saúde e de assistência básica em Salvador e na Região Metropolitana. A Feira do Homem irá atender ao público masculino com serviços de extrema importância para a saúde, além de chamarmos a atenção para essa campanha de fundamental importância para a vida dos homens que é o Novembro Azul”, afirma a secretária da Saúde, Roberta Santana.

O agendamento para os serviços e consultas será exclusivamente online, pelo site, e começará a partir das 12h dessa terça-feira, 14, permanecendo aberto enquanto houver disponibilidade de vagas. Cada cidadão poderá fazer o agendamento de até três serviços, selecionando o dia e turno do atendimento. Alguns deles só estarão disponíveis em um turno.

“Desta vez, contaremos com consulta urológica, com exame físico de próstata, agendamento de cirurgia de fimose, triagem para vasectomia e coleta para exame PSA, serviços exclusivos para a Feira do Homem”, afirma o coordenador da Feira Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes, que conclui: “o agendamento facilita para todo mundo, porque podemos prestar um serviço com maior excelência e os cidadãos têm a comodidade de se deslocarem para a feira no horário previamente marcado”.

Assim como nas iniciativas anteriores em que houve agendamento, não haverá atendimento por demanda espontânea, ou seja, apenas as pessoas agendadas terão atendimento garantido. Para ter acesso aos serviços de saúde e de cidadania, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de agendamento. No caso de exames de ultrassonografia, exames laboratoriais e consultas para cirurgias eletivas, é preciso apresentar a solicitação médica.

As consultas urológicas com exame físico de próstata são exclusivas para pacientes acima dos 45 anos. As cirurgias de vasectomia têm execução prevista para 60 dias após a marcação. Para o exame de PSA, é necessário jejum mínimo de 4 horas e dois dias sem ejaculação, sem esforço físico intenso e sem andar a cavalo, de bicicleta ou de moto.

Na Arena Fonte Nova, estará estacionada uma carreta do SAC Móvel, onde será ofertada emissão de primeira e segunda via de RG. A Feira do Homem será a 26ª edição da Feira Saúde Mais Perto, em 2023. Mais de 310 mil atendimentos já foram realizados em toda a Bahia.





Alguns dos serviços ofertados: Oftalmologia (consulta, cirurgia de catarata, limpeza de lente)

Odontologia Ultrassonografia (mama, tireoide, abdome total, vias urinárias, próstata via abdominal) Eletrocardiograma Raio-x do Tórax Cirurgias eletivas (hérnia umbilical, inguinal, epigástrica e vesícula) Cirurgia de fimose Triagem para cirurgia de vasectomia Laboratório de coleta PSA (coleta) Consulta urológica com Exame físico da próstata Consulta com nutricionista Sac Móvel (emissão de primeira e segunda via da carteira de identidade) Imunização Testes de ISTs (sífilis, hepatite e HIV)