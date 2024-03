Governo da Bahia utiliza drones para combater Dengue | A TARDE

Para fortalecer o combate à Dengue na Bahia, o Governo do Estado passou a utilizar drones como estratégia para identificar áreas de difícil acesso com possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya.

Nesta primeira semana da operação, promovida através da Secretaria da Saúde da Bahia e do Corpo de Bombeiros, e dos Municípios, um drone sobrevoou bairros das cidades de Piripá e Jacaraçi, no sudoeste baiano. As imagens capturadas pelos equipamentos são analisadas pelos agentes de endemias que conseguem identificar locais com acúmulo de água parada e possíveis criadouros do mosquito, facilitando a ação das equipes e tornando o combate mais eficaz.

Nos próximos dias, Ibiacussê, Mortugaba e Barra do Choça também receberão a operação com drone, reforçando as medidas de controle e prevenção da doença.

Para a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, o momento é de unir esforços para combater o aumento do número de casos nos municípios baianos.

"O Governo do Estado não tem poupado investimento para o combate à Dengue. Agora, contamos com mais esse reforço dos drones, que são equipamentos que conseguem mostrar uma visão panorâmica e ajudam os agentes de endemias a mapearem possíveis focos em locais de difícil acesso. Estamos realizando uma verdadeira força-tarefa para proteger a saúde pública através da ação conjunta entre diferentes entes públicos e a comunidade para enfrentar situações de alerta”, afirmou.





Governo da Bahia utiliza drones para combater Dengue Divulgação | Governo da Bahia

Força-tarefa



O combate ao Aedes aegypti tem sido intensificado em diversas regiões do Estado, principalmente no sudoeste baiano. O Governo da Bahia montou uma operação de combate ao mosquito e assistência à saúde em diversas regiões, com a distribuição de larvicidas, equipamentos e carros fumacês para reforçar os trabalhos dos municípios.

Dentre as ações realizadas, estão a aquisição de novos carros fumacês, distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de Combate às Endemias, intensificação dos mutirões de limpeza com o auxílio das forças de segurança e emergência, além da utilização de agentes com bombas costais em diversas cidades.

"Mas reforçamos o chamado: a população precisa estar consciente do seu papel nessa luta. Mais de 80% dos focos do Aedes aegypti estão em residências. Então, é hora de unir forças para combater essa doença", completa a secretária.

64 municípios em epidemia

O número de casos prováveis de dengue na Bahia atingiu 16.771 em 2024, até o dia 24 de fevereiro. Este dado representa um incremento de quase 100% em relação a 2023, quando, no mesmo período, foram notificados 8.408 casos prováveis. A elevação foi puxada principalmente por municípios como Vitória da Conquista e Feira de Santana, ambos em situação epidêmica. No total 64 municípios estão em situação de epidemia para dengue.

Até o momento há quatro óbitos confirmado pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito, sendo um em Ibiassucê, dois em Jacaraci e um em Piripá.