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BAHIA

Governo debate criação do Plano Estadual de Inteligência Artificial

Agenda de debates segue até o dia 30 de abril

Isabela Cardoso
Por

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Governo da Bahia inicia escuta pública para plano de IA
Governo da Bahia inicia escuta pública para plano de IA - Foto: Divulgação

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) deu a largada, nesta segunda-feira, 27, para a criação do Plano Baiano de Inteligência Artificial. Em parceria com o Comitê Gestor do Governo Digital, a iniciativa promove uma série de encontros de "escuta ativa" para desenhar as diretrizes que vão nortear o uso da tecnologia no estado.

A agenda de debates segue até o dia 30 de abril, reunindo gestores públicos, pesquisadores, o setor produtivo e a sociedade civil em Salvador.

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Escuta ativa e pilares estratégicos

O processo participativo foi dividido em quatro grandes blocos temáticos. O objetivo é cobrir áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública e economia, sempre sob a ótica da ética e da redução de desigualdades.

Segundo os organizadores, a meta é construir uma política pública que respeite as realidades locais, mas que dialogue diretamente com o cenário nacional.

Para o secretário da Secti, Marcius Gomes, a Bahia busca uma normativa integrada ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). "Esse é um processo baseado na escuta e na participação, para que a IA seja utilizada de forma ética e estratégica em todo o estado", afirmou.

União entre governo, academia e mercado

A construção do plano é vista como um desafio estratégico que exige o esforço conjunto de diversos setores. Matteus Martins, assessor da Casa Civil, ressaltou que o foco está em integrar pesquisa, inovação e ciência para beneficiar o cidadão baiano.

O professor e pesquisador da Uneb, Uirá Azevêdo, também celebrou a iniciativa, destacando que a mobilização da sociedade é fundamental para garantir discussões sobre soberania, regulação e governança de dados.

Os interessados em contribuir com as discussões ainda podem se inscrever para os próximos encontros por meio do formulário oficial.

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Tags:

Governo da Bahia Inteligência Artificial secti

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